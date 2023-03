Isidoro Serantes, novo presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas

Isidoro Serantes © Xunta de Galicia

Este xoves constituiuse o novo pleno do consello regulador da denominación de orixe (DO) Rías Baixas, no marco das renovacións dos órganos de goberno de 15 consellos reguladores do ámbito agroalimentario, segundo o establecido na orde da Consellería do Medio Rural publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o pasado no 10 de novembro.

Así, este novo pleno quedou conformado por 22 vogalías, das cales 5 corresponden á Asociación Agraria de Galicia; 1 pertence a Unións Agrarias; 2 son do Sindicato Labrego Galego; 2 da Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas; 1 da Asociación de Adegas Salnés; 7 corresponden á Asociación de Empresarios Bodegueros e Viticultores Rías Baixas e, por último, 4 para a Asociación Galega de Cooperativas Agrarias.

Tras a toma de posesión, os vogais aprobaron que a presidencia do consello regulador a asuma Isidoro Serantes Serantes, novo no cargo; mentres que a vicepresidencia será asumida por Juan Carlos Vázquez Abal, de Carballal Vázquez Abal SL, tamén novo no cargo.

Isidoro Serantes é o xerente de Bodegas Bouza do Rei, no seu día formou parte do Consello Regulador no equipo de goberno presidido por Marisol Bueno.