Eliminan un punto de vertido de augas residuais no lugar do Sequelo

Xa foi eliminado un punto de vertido de augas residuais urbanas no lugar do Sequelo cara o río Lameira, no concello de Marín.

As actuacións iniciáronse no transcurso da inspección levada a cabo por parte dos técnicos do Programa de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, tras a notificación dun vertido recibida desde o Servizo de Emerxencias do 112.

Os técnicos da Xunta desprazados á zona identificaron a orixe nunha deficiencia dun pozo de rexistro que forma parte da infraestrutura de saneamento municipal que discorre polo curso fluvial do río.

Augas de Galicia comunicoulle a situación ao Concello de Marín para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante.

Nunha nova inspección á zona, os técnicos da Xunta verificaron que a reparación do colector que amosaba a incidencia, levada a cabo pola entidade local, permitiu a emenda do vertido.