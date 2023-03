A Audiencia rexeita rebaixar os 11 anos de cárcere impostos a un violador

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra rexeitou a solicitude da revisión da condena de 11 anos de cárcere presentado, tras a entrada en vigor da Lei de garantía integral da liberdade sexual, máis coñecida como lei do só si é si, por un condenado por un delito continuado de violación á súa exparella.

O tribunal explica no auto que, no seu día, foi sentenciado como autor dun delito continuado de agresión sexual na modalidade de violación, coa agravante de parentesco.

Na resolución subliña que, conforme á nova lexislación, a circunstancia mixta de parentesco en función da agravante xenérica que se lle apreciou ao penado, "pasaría a integrar un subtipo agravado que leva aparellada unha pena superior", de 7 a 15 anos de prisión.

Esa pena, segundo indica a Audiencia, é "máis grave", pois o seu límite superior "excede, con fartura, dos 12 anos de prisión que como máximo se lle podería impoñer coa lexislación vixente ao tempo dos feitos".

O tribunal, na sentenza, considerou probado que o condenado agrediu sexualmente ao seu exparella entre mediados de agosto e finais de setembro de 2015. Os feitos sucederon tras a ruptura entre o acusado e a vítima, quen mantivo unha relación análoga á conxugal durante cinco anos. "Houbo repetidas agresións sexuais unha vez terminada a relación sentimental realizadas nun breve espazo temporal".

"O procesado obrigoulle a manter relacións sexuais unhas oito veces, ademais da ocorrida na furgoneta o día da denuncia", indicaron as maxistradas na sentenza, na que subliñaron que non había dúbida de que o procesado actuou con "violencia e intimidación".

Ademais da pena de once anos de prisión o acusado terá que estar en liberdade vixiada por un período de cinco anos, e impónselle tamén a prohibición de aproximación, a unha distancia non inferior a 300 metros, do seu ex parella, do seu domicilio, lugar de traballo, ou lugares que esta frecuente e a prohibición de comunicarse coa mesma por calquera medio por un período, en ambos os casos, de quince anos.

En concepto de responsabilidade civil deberá indemnizar á vítima na cantidade de 25.000 euros por dano moral.