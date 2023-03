O PP responsabiliza a Lores de que non se creara "nin un só metro" de solo industrial en 24 anos

Para o Partido Popular é "triste" que o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reclame a ampliación do polígono do Campiño tras 24 anos nos que, baixo o seu mandato, non se creou "nin un só metro" de chan industrial no municipio.

Aínda que a competencia para impulsar áreas industriais en Galicia recae na Xunta, Pablo Fernández, edil do PP pontevedrés, lamenta que o goberno municipal "renuncie á súa autonomía" e non cre chan industrial a través dun novo PXOM.

"No 2001 o propio alcalde xa recoñecía a falta de chan industrial. Máis de 20 anos despois, seguimos igual", sostén Fernández, que censura que o Concello "deleguen" na Xunta e "saquen da chistera" esta demanda ao executivo autonómico.

O concelleiro popular reitera que Fernández Lores "é o maior axente de peche de empresas que hai na cidade", polo que lle instan a que actualice o plan de ordenación urbana e se definan nel novas zonas de chan industrial.

Debido a esta "falta de traballo, capacidade e xestión", conclúe Pablo Fernández, "Pontevedra segue perdendo oportunidades para que novas industrias escollan a nosa cidade como proxecto de futuro".