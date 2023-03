Sanxenxo amplía a área lúdica da Cachada cun parque biosaudable

A área lúdica da Cachada, na parroquia de Nantes, vai ser ampliada a través dun actuación que permitirá habilitar nela un parque biosaudable e instalar novo mobiliario.

Esta parcela municipal conta xa desde finais do ano pasado con dúas pistas de petanca e un estacionamento para dez vehículos.

O proxecto que impulsa agora o goberno municipal prevé instalar cinco aparellos no que os usuarios poidan traballar as distintas partes do corpo. Ademais, instalouse un banco na contorna do parque e un dobre nas pistas de petanca.

O investimento realizarase con fondos municipais e ascende a case 3.500 euros.

A estas novas instalacións sumaranse nuns días, dentro da mellora e mantemento dos parques infantís do municipio, unha pista de petanca e outra de chave, no parque do Espiñeiro.