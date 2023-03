Atopan o corpo sen vida dun home desaparecido en Ponte Sampaio

Os Bombeiros de Pontevedra localizaron esta noite o corpo sen vida dun home duns 77 anos de idade, veciño da parroquia de Ponte Sampaio.

Foi a filla do falecido quen deu a voz de alarma ante a súa desaparición sobre as 17.00 horas do luns.

Segundo informaron os Bombeiros de Pontevedra, atoparon o cadáver entre unhas pedras na beira do río Verdugo, a uns cen metros da praia fluvial de Ponte Sampaio.

Ademais dos Bombeiros no operativo de procura participaron axentes da Policía Nacional e da Local e voluntarios de Protección Civil de Pontevedra e de Soutomaior.