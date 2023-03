Chegan varias borrascas que obrigan a sacar os paraugas

"Agárdanse precipitacións tódolos días". Así o apunta o persoal técnico de MeteoGalicia na súa previsión para os vindeiros días desta semana que chega con ceos con nubes e claros en xeral, aínda que ocasionalmente tornarán moi anubrados.

As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto ó habitual nesta época do ano, con mínimas en ascenso moderado e máximas sen cambios.

O luns prevese a chegada a Galicia dunha nova fronte pouco activa polo suroeste. Será unha xornada de ceos nubrados e na que irá aumentando a probabilidade de chuvia co avance da tarde. O vento soprará de compoñente sur, frouxo no interior e moderado na costa.

Para o martes outra fronte irá achegándose a Galicia, afectando á nosa Comunidade na noite do martes ó mércores. Con esta situación, agárdanse ceos nubrados, con algunha chuvia feble, illada e ocasional durante o día, xa máis intensas e xeneralizándose pola noite, aumentando tamén a intensidade do vento a forte.

E o mércores estará marcado polo paso desta fronte activa.O día será de ceos cubertos con chuvias localmente fortes e máis persistentes ao oeste. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará do suroeste con refachos fortes en terra e con intervalos fortes no litoral noroeste.