Reunións informativas en Xeve e Amil sobre os polígonos eólicos proxectados

O Centro Cultural de Santa María de Xeve acolleu este sábado unha reunión informativa sobre os polígonos eólicos proxectados na contorna.

"Sempre sorprende que, aínda que xa case finaliza o prazo do que é o segundo parque eólico na contorna, a xente non sabe absolutamente nada, ves caras de sorpresa, como que non o cren", comenta Lucas Andión, un dos relatores nestas citas informativas.

As tres comunidades de veciños de Xeve afectadas polo proxecto do Polígono Eólico Anduriña, no monte Acibal, decidiron reunirse tamén para tratar o tema.

O domingo reuníronse na Casa do Pobo de Redonde os veciños da parroquia de Amil, en Moraña, para preparar o Pleno Extraordinario que solicitaron ao Concello para tratar este tema e que se celebrará este luns para abordar a situación xerada polos parques eólicos de Acibal, Anduriña e Zudreiro no monte Acibal. Implican a instalación de dezaoito muíños xeradores de electricidade de douscentos metros de alto, de tal xeito que toda a contorna quedará rodeada por estas instalacións ou polas torretas das liñas de alta tensión.