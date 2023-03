Pontevedra acollerá cinco refuxiados sirios afectados polo terremoto do pasado 6 de febreiro

Dos 89 refuxiados sirios afectados polo terremoto que sacudiu Turquía o pasado 6 de febreiro chegados a España, cinco serán acollidos nas próximas horas polos recursos do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións en Pontevedra. En concreto, aloxaranse en centros de ACCEM pertencentes ao Sistema Estatal de Acollida nesta provincia.

Esta chegada forma parte do Programa Nacional de Reasentamiento de Refuxiados 2023 que aprobou o Consello de Ministros o pasado 21 de febreiro, e dá resposta ao chamamento do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) para reaccionar con rapidez á emerxencia causada polo terremoto mediante o reasentamiento de persoas refuxiadas que se atopasen nas zonas máis afectadas polo mesmo.

Con esta acción, España convértese no primeiro país de Europa en dar esta protección para refuxiados vítimas da catástrofe, nunha operación realizada en colaboración co ACNUR e a Organización Internacional para as Migracións (OIM).

As 89 persoas refuxiadas (47 homes e 42 mulleres) que serán reasentadas forman 16 unidades familiares, cinco das cales son monoparentais integradas por unha nai soa con menores a cargo. 43 dos reasentados son menores (18 deles de menos de 10 anos).

A chegada ao aeroporto de Torrejón produciuse ás 14 horas e, no dispositivo de chegada participaron unha decena de institucións, organismos e entidades, ademais do Ministerio de Inclusión, que coordinou todo o proceso desde a chegada ata a posterior derivación aos centros do sistema de acollida.

O ministro, que visitou o operativo de recepción instalado no hangar, agradeceu o traballo de todos os axentes implicados e destacou que "en un periodo de tiempo muy corto, teniendo en cuenta las dificultades de la situación causada por el terremoto, hemos podido recibir a estas personas que han sufrido tanto y ofrecerles una nueva vida entre nosotros".

Os refuxiados serán trasladados nas próximas horas a recursos do sistema en 11 provincias: Pontevedra, Áraba, Asturias, Guadalaxara, Málaga, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid e Zaragoza.