Reunión dos candidatos socialistas na comarca para falar dos fondos europeos

O eurodeputado Nicolás González Casares mantivo este sábado un encontro no Casal de Ferreirós cos candidatos socialistas ás alcaldías de Pontevedra, Iván Puentes; Poio, Gregorio Agís; Marín, Manuel Pazos; Campo Lameiro, Adrián Vidal; Cerdedo-Cotobade, Ana Couto; Barro, Xosé Sanmartín; A Lama, Iñaki Touriño e Vilaboa, César Poza.

Nesta cita falaron dos fondos europeos que están a chegar á comarca de Pontevedra cos distintos programas que puxo en marcha o Goberno de España.

O eurodiputado destacou que estes fondos "se están a traducir en proxectos innovadores que servirán para avanzar na calidade urbana, no turismo sostible e na mellora da calidade de vida da veciñanza, contribuíndo tamén ao asentamento da poboación nas zonas máis rurais".

González Casares destacou que os 140.000 millóns de euros que a Unión Europea puxo a disposición de España "son froito do esforzo do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, a pesar do intento de boicot do Partido Popular".