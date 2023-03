Sanxenxo reduce a taxa de paro grazas ao crecemento do turismo en tempada baixa e o desenvolvemento do parque empresarial

Sanxenxo pechou febreiro con 721 parados, 10 menos que en xaneiro. Son 319 menos que o mesmo mes do ano pasado cando había 1.040 desempregados. E iso que a cifra de 2022 xa supuxo unha redución de 201 parados con respecto a febreiro de 2019 (1.241) ano de referencia polas súas mellores cifras.

Por primeira vez, en 2022, Sanxenxo reduciu a súa taxa de paro media anual por baixo do 10%, en concreto o 9,78%. Dato que xa foi mellorado nos dous primeiros meses de 2023, en xaneiro cunha taxa de paro do 9,37% e en febreiro do 9,24%.

Desde o Goberno local de Sanxenxo sinalan que estas porcentaxes "demostran que se está creando emprego a un ritmo que nin sequera contemplaban as previsións máis optimistas, especialmente, se temos en conta que nos dous primeiros meses do ano o paro alcanza as súas cifras máis altas e hai menos actividade turística".

A taxa de paro de Sanxenxo en xaneiro (9,37%) e en febreiro (9,24%) é a máis baixa de todos os concellos galegos de máis de 10.000 habitantes. Se o resto do ano compórtase como vén sendo habitual, é dicir, o paro seguirá baixando polo menos ata setembro, Sanxenxo podería pechar o ano cunha taxa de paro inferior ao 9%.

O Concello interpreta que entre os factores que están a influír na creación de emprego atópase o crecemento da actividade turística en tempada baixa, como avala o incremento de lixo, o consumo de auga e a ocupación do aparcadoiro.

Tamén apuntan ao desenvolvemento do parque empresarial e ao crecemento dos inmobles dedicados á actividade hostaleira, comercial e industrial. En 2017 Sanxenxo sumaba 1.288 inmobles dedicados a estas tres actividades, actualmente ten 1.867, o que supón 579 establecementos máis e un incremento do 45%.