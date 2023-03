O roubo de catalizadores dispárase en Pontevedra na última semana

A cidade de Pontevedra está a sufrir un particular aumento no número de roubos de catalizadores desde comezos de ano, especialmente na última semana. Este compoñente do motor de combustión dos coches, que serve para controlar e reducir os gases nocivos expulsados polo motor, é un dispositivo obrigatorio en todos os vehículos desde o ano 1993.

Os datos actualizados pola Policía Nacional este venres 3 de marzo informan de que, no que vai de ano, presentáronse sete denuncias polo roubo desta peza en Pontevedra, sendo catro delas na última semana e unha das cales este mesmo xoves. Unha das peculiaridades nos furtos dos catalizadores é que se están producindo a calquera hora do día, non só durante a noite.

Hai apenas uns días, unha das vítimas destes roubos publicaba en redes sociais que o furto do seu catalizador produciuse entre as 2 e as 4 da tarde. Desde a Policía Nacional avisan de que estes roubos non só prodúcense no centro da cidade, senón tamén en zonas como a Avenida Buenos Aires, preto do aparcadoiro de caravanas.

Un dos talleres da cidade que máis notou o aumento deste tipo de casos é Taller Virmovil. Tal e como explican, teñen actualmente tres casos de roubo de catalizadores en reparación, algo que, ata o momento, nunca lles ocorría.

Outro dato para ter en conta é que os roubos se producen en coches de todo tipo xa que a antigüidade non afecta o valor do catalizador, que non se rouba para un novo uso senón para extraer os metais preciosos que o compoñen, tales como paladio, rodio e platino. Isto débese a que o seu valor como peza no despezamento non sobe dos 20 ou 30 euros

Desde o Taller Virmovil queren avisar á poboación de que revisen as súas pólizas de seguro en caso de sufrir o roubo desta peza, xa que en moitas ocasións os seguros cobren este tipo de furtos, pero o feito de ser unha actividade tan recente provoca que o descoñecemento leve a moita xente para pagar os gastos ocasionados sen consultar as condicións da súa póliza.

A reparación dun catalizador pode chegar aos 500 ou 600 euros dependendo do modelo, o cal fai que en casos nos que a antigüidade do vehículo sexa notoria, o arranxo pode chegar a valer máis que o propio coche.