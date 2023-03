Sanxenxo ten 37 casos activos por violencia de xénero, ningún deles en risco extremo

Ata 37 mulleres residentes en Sanxenxo están rexistradas actualmente no sistema Viogén como vítimas de violencia de xénero. Así se puxo de relevo na reunión que autoridades políticas, policiais e axentes de igualdade celebraron no municipio.

Ningunha destas vítimas, segundo os datos facilitados desde a Subdelegación do Goberno, atópase en risco extremo.

En canto á situación de menores, Sanxenxo non conta nin con vítimas nin tampouco con autores menores de idade, destacan desde o Concello.

A idade media de agresores e vítimas atópase entre os 31 e 45 anos.

En canto á actividade do Centro de Información á Muller (CIM) de Sanxenxo, os seus responsables indicaron que durante o ano pasado atenderon un total de 84 consultas relativas a cuestións relacionadas coa violencia de xénero.

Ademais, hai 31 casos contabilizados no servizo Atenpro, que ofrece ás vítimas dunha atención inmediata, ante as eventualidades que lles poidan sobrevir, as 24 horas do día.

Un dos acordos desta mesa local contra a violencia de xénero foi solicitar ao CIM que redacte un protocolo de atención ás vítimas para, nun primeiro momento, protexelas e mantelas afastadas dos seus agresores nun lugar seguro e confortable.