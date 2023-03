O Entroido de Poio recupera a normalidade nunha das súas citas centrais, o enterro do Galo Fodorico

O Entroido de Poio encara un dos seus momentos máis especiais e participativos, o enterro do Galo Fodorico Augusto Bastante, previsto para este sábado 4 de marzo.

A edil responsable de Cultura, Raquel Rodríguez; a concelleira Marga Caldas; o alcalde, Luciano Sobral; e representantes da asociación veciñal e cultural Ronsel, que organiza a cita, presentaron este xoves o evento.

A cita está prevista para as 20.00 horas na antiga escola unitaria do Sartal. Alí levaranse a cabo as inscricións as persoas participantes no concurso, que contará con categorías individual, por parellas e grupo. Ademais, haberá un certame específico para os mellores viúvos e viúvas.

A asociación de empresarios EnPoio colabora nesta edición achegando os premios que se lle darán ás persoas gañadoras nas diferentes categorías do concurso.

O cortexo fúnebre partirá do Sartal ás 20.30 horas, ata chegar ás inmediacións da Praza do Mosteiro de San Xoán, onde se procederá á súa queima.

No Desfile deste ano, o Galo Fodorico foi ataviado cun disfrace que fai referencia á inflación e á suba de prezos e do custe da vida que a sociedade padece desde hai un ano.

Previamente, celebrarase a Festa Choqueira, que retoma a normalidade despois de dous anos de ausencia pola pandemia da covid-19. Para poder celebrala, haberá unha carpa.

Nesta festa haberá unha degustación de produtos típicos do Entroido, como orella, costela ou chourizos. Non faltará tampouco o sorteo de dous galos.

A vertente musical do evento correrá a cargo do grupo Prisma.

Raquel Rodríguez pon en valor a implicación de EnPoio e o "esforzo e dedicación" de Ronsel, unha asociación grazas á cal "o Enterro do Galo Fodorico xa é un clásico, como o demostran os 30 anos que se levaba celebrando ata a chegada da pandemia en 2020, primeiro da man da Asociación Todos contra o Lume e desde hai máis dunha década con Ronsel".

Un día antes de dicir adeus a Fodorico, o venres 3, os veciños de Lourido despedirán ao Berberecho, cun enterro que se celebrará ás 20.30 horas no parque de Costa Xiráldez. Previamente, ás 18.00 horas, haberá unha festa infantil.

A iniciativa está organizada pola asociación de veciños e contará con degustación de chocolate e entrega de premios aos mellores disfraces.

O Entroido de Poio non rematará ata o 18 de marzo, co Enterro do Galo Bruxo de Samieira, a cargo da SCD Samieira.