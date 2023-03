Renovados os convenios con 21 asociacións que xestionan os centros socio culturais de Vilagarcía

A Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía vén de renovar todos os convenios coas asociacións e colectivos que xestionan as casas de cultura e centros veciñais do municipio.

O executivo local acordou prorrogar os convenios de colaboración subscritos coas 18 asociacións que se encargan da xestión dos centros socioculturais de titularidade municipal, así como cos 3 privados que tamén desenvolven unha importante actividade cultural para a veciñanza.

O Concello destina 37.800 euros a financiar os convenios, xa que cada entidade xestora recibirá unha achega municipal de 1.800 euros para afrontar os gastos de funcionamento e mantemento do centro.

As entidades beneficiarias destes convenios son, no que respecta aos centros socioculturais municipais, as asociacións de mulleres rurais A Piñousa (encargada do centro sociocultural de Cea), a asociación de veciños Agustín Romero (encargada da casa de cultura de Cornazo), a asociación de veciños de Faxilde (a do mesmo lugar), Malveiras (pola casa de Cultura de Carril), Breogán (polo cetro do Piñeiriño), a asociación de mulleres rurais Auduriña (polo centro veciñal de Sobradelo) e as mulleres de Fontecarmoa (o do mesmo lugar), as de San Xines (Bamio) e as de Xiabre (o centro de Rubiáns).

Tamén renovan o convenio as asociacións de veciños O Souto (pola xestión das instalacións de Rubiáns), San Miguel (Trabanca Badiña), Grupo San Roque (polos locais deste barrio), a asociación de veciños San Roque (polo centro de Castroagudín), A Golpelleira (A Torre), San Martiño (Sobrán-Galáns), e a de Vilaxoán (centro social e veciñal do Preguntoiro), así como as asociación de mulleres rurais Perla de Arousa (Renza), e as de Trabanca Sardiñeira (polo centro sociocultural do barrio).

As entidades privadas que tamén se benefician destes convenios pola labor cultural e social que desenvolven nas súas sedes son O Gato Negro (Carril), Contra Vento e Marea (A Laxe) e os veciños do Sixto polas centro cultural e deportivo do lugar.

Os convenios son idénticos tanto para os centros de titularidade municipal como para os privados e implican que unha asociación da parroquia se encarga da dirección do centro sociocultural e da programación de actividades, a cambio do cal o Concello lles concede unha axuda para financiar os gastos.