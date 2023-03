Unha senda peonil e ciclista unirá o Forno do Cal e as Salinas de Ulló

Catorce quilómetros separan o Forno do Cal e as Salinas de Ulló, en Vilaboa. Tres deles xa contan cunha senda peonil no seu percorrido e agora Vilaboa quere completar o seu trazado, incluíndo a mobilidade ciclista.

Para a redacción do proxecto, o goberno municipal empregará unha achega de 55.000 euros que concedeu a Deputación a Vilaboa dentro das axudas do programa Ágora.

Esta senda, que unirá ambos lugares pola costa, habilitarase en dúas fases, que se executarán a medida que se vaian obtendo os informes sectoriais favorables.

A primeira delas cubrirá a distancia entre o Forno do Cal e Larache, cun percorrido de 8,6 quilómetros que, no futuro, conectará co xa executado nas Salinas, outros 2,2 quilómetros.

O Concello convocará unha reunión para que a cidadanía poida realizar suxestións a un proxecto que actuará sobre unha superficie de 21.535 metros cadrados.

Esta iniciativa, segundo destaca o alcalde, César Poza, busca vertebrar o municipio a través de sendas peonís e prioriza a posta en valor do ámbito costeiro dotándoo dun sendeiro accesible, inclusivo e seguro para as persoas e os ciclistas.

Ademais, sostén que a senda favorecerá o comercio local porque quedarán unidos os principais equipamentos públicos e comercios de Vilaboa, que se atopan fundamentalmente na estrada N-554, para a que este itinerario servirá de alternativa de circulación.