Escolares de Caldas reforestan os montes con medio milleiro de árbores de especies autóctonas

O Día Forestal Mundial, que se conmemora o 21 de marzo, xa se celebrou en Caldas de Reis de forma anticipada. Máis de 200 escolares do municipio participaron na plantación de 500 árbores de especies autóctonas no Monte de Baltar, na parroquia de San Clemente.

Os escolares gozaron dunha xornada chea de actividades e sorpresas dentro dunha iniciativa que o Concello de Caldas leva impulsando 21 anos.

Nestas dúas décadas de plantacións, o Concello calcula que xa se plantaron unhas 5.000 árbores no municipio. Este ano, tocoulle a 175 castiñeiros de madeira, 100 arces brancos, 100 cerdeiras, 75 nogueiras do país, 50 castiñeiros de froito e 25 sobreiras.

Nesta edición participaron máis de 200 alumnos e alumnas do IES Aquis Celenis, do CEIP San Clemente de César, do CPR A Encarnación, do CPR San Fermín e do Centro Ocupacional de Saiar.

O Concello contou coa colaboración da Comunidade de Montes de San Clemente, que achegou as árbores plantadas; de persoal do departamento de Medio Rural da Xunta de Galicia; de voluntarios da asociación Asoprovida; e de Coca-Cola Partners Ibérica, como patrocinador.

O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, destaca a importancia de multiplicar as accións de educación ambiental para sensibilizar desde a infancia na protección da natureza e o medio ambiente, preservando as áreas forestais como estratexia tamén de prevención contra os incendios e de loita contra o cambio climático.