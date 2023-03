A parroquia de Lérez, agraciada cun millón de euros do 'Rasca Mega Millonario' da ONCE

Rasca Mega Millonario da ONCE © ONCE

Un millón de euros. É o premio máximo que pode dar un boleto do 'Rasca Mega Millonario' da ONCE e esta semana caeu na parroquia pontevedresa de Lérez.

Segundo a información facilitada pola ONCE, o vendedor Laureano Couselo Arís comercializou o boleto no seu roteiro de venda por Lérez, aínda que non transcendeu a identidade da persoa agraciada.

O ‘Rasca Mega Millonario’ é o xogo no que, por 10 euros, pódese gañar ata un millón de euros. En leste rasca, ganas un premio se algún dos números que che tocan coincide cun ou máis dos números gañadores ou se atopas un símbolo especial.