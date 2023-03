A Área Sanitaria incorpora a Concepción Abellás como nova directora de Enfermaría e a Silvia Amoedo coma subdirectora

Silvia Amoedo e Concepción Abellás © Sergas

A área Sanitario incorpora a Concepción Abellás como nova directora de Enfermería e Silvia Amoedo como subdirectora.

As novas responsables deste importante colectivo profesional avogan por manter e potenciar o papel da Enfermería como xestor de diversos procesos asistenciais e de coidados nos pacientes da área de saúde, cun rol fundamental na súa recuperación.

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés vén de incorporar ao seu equipo directivo a Concepción Abellás Álvarez coma nova directora de Enfermaría e a Silvia Amoedo Casqueiro coma nova subdirectora de Enfermaría de Atención Primaria.

A Dirección de Enfermería estaba vacante desde que Juan Alberto Vázquez Vilar abandonou o cargo o pasado 20 de febreiro.

As novas responsables de Enfermaría amosan o seu "compromiso profesional e asistencial", en coordinación directa con este importante colectivo, coma "imprescindible peza na engranaxe sanitaria pública galega en Pontevedra e O Salnés".

Concepción Abellás Álvarez e Silvia Amoedo Casqueiro avogan por "manter e potenciar o papel da Enfermaría" coma xestor de diversos procesos asistenciais e de coidados nos pacientes da área de saúde, cun rol fundamental na súa recuperación.



Concepción Abellás, coñecida como 'Conchín' é diplomada en Enfermaría pola Escola Universitaria de Enfermería de Santiago de Compostela e instrutora de triaxe. Na súa experiencia profesional destaca a súa traxectoria desde 2008 coma supervisora de enfermaría nas áreas de Urxencias, Hospitalización a Domicilio e Coidados Paliativos do Hospital comarcal do Salnés. Así mesmo, é compoñente do grupo de triaxe da Sociedade Española de Urxencias e Emerxencias -SEMES-, membro do grupo formador do Codigo ICTUS, tamén membro do grupo de desenvolvemento do SIGUR e do grupo formador de Código SEPSIS do SERGAS, así coma compoñente da comisión galega de seguridade clínica e calidade asistencial representando aos servizos galegos de Urxencias Hospitalarias.

Concepción Abellás Álvarez é tamén autora de numerosos capítulos en libros en medicina de urxencias e emerxencias, tradutora de libros sobre triaxe de urxencia e responsable de publicacións en revistas científicas e comunicacións en congresos nacionais e internacionais de medicina de urxencias e emerxencias nos últimos anos.

Na súa experiencia docente, a nova directora de Enfermaría da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés é formadora do sistema de Triaxe Manchester, colaborando na implantación de dito sistema nos hospitais galegos. Tamén é formadora na Axencia Galega de Coñecemento e colaboradora docente nos programas formativos do colectivo de Enfermaría Interna Residente -EIR-.Vogal autonómica galega do grupo español de triaxe Manchester, Concepción Abellás é tamén vicepresidenta terceira da Sociedade Galega de Medicina de Urxencias e Emerxencias, vogal autonómica galega de Enfermaria en SEMES Nacional e vogal da secretaria de formación de SEMES Nacional.

Pola súa banda, a nova subdirectora de Enfermaría de Atención Primaria da Área Sanitaria, Silvia Amoedo Casqueiro, é diplomada en Enfermaría pola Escola Universitaria de Enfermería de Pontevedra, da Universidade de Vigo. Entre os anos 2006 a 2008, Silvia Amoedo foi supervisora no servizo de Urxencias do hospital comarcal do Salnés. Así mesmo, ente novembro do ano 2009 a xaneiro de 2017 asumiu a coordinación de enfermaría da área de quirófanos do hospital Montecelo do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Entre xaneiro de 2017 a marzo de 2022 foi supervisora de enfermaría do servizo de Psiquiatría do Hospital Provincial de Pontevedra, e dende ese mes de 2022 ata a actualidade Silvia Amoedo ostentaba a Subdirección de Enfermaría do hospital comarcal do Salnés.