Os prezos da celulosa e o fallo do Tribunal Supremo elevan o beneficio neto de ENCE a 247 millóns en 2022

Ence obtivo un beneficio neto consolidado de 247 millóns de euros no exercicio 2022. A cifra, facilitada este martes pola compañía, supón un cambio de tendencia en relación co exercicio anterior, 2021, no que tivo un resultado de 190 millóns negativos.

A cifra de 2022 logrouse, segundo explica a compañía a través dun comunicado, como resultado da decisión do Tribunal Supremo de confirmar a prórroga da concesión para permanecer nos terreos actuais de Lourizán ata 2073. O Alto Tribunal aínda non fixo pública a sentenza, pero si a súa decisión, que dá a razón á empresa pasteira.

Unha vez coñecida a decisión xudicial, o grupo reverteu 169 millóns de euros das deterioracións e provisións rexistrados no negocio de celulosa nos estados financeiros de 2021, de maneira que no cuarto trimestre do exercicio o beneficio neto do grupo elevouse a 180 millóns. No mesmo período de 2021 foran dous millóns, tamén como resultado das decisións anteriores da Audiencia Nacional anulando a prórroga.

Desde a compañía tamén explican que os fortes prezos da celulosa e os bos resultados operativos impulsaron o beneficio da compañía.

Os prezos da celulosa e a mellora do tipo de cambio impulsaron a marxe operativa do negocio, mitigando o efecto da suspensión de actividade en Pontevedra o pasado verán e compensando a inflación no custo das materias primas. Deste xeito, o resultado operativo do negocio de Celulosa alcanzou os 27 millóns no cuarto trimestre e elevouse ata os 138 no conxunto de 2022.

En canto ao resultado operativo do negocio de enerxía renovable, alcanzou os 13 millóns no cuarto trimestre, elevando o acumulado do ano ata os 110.

Ence Pontevedra renovou a súa actividade durante o mes de novembro, tras estar suspendida durante catro meses debido á baixada do caudal do río Lérez (do que se abastece esta instalación).

O Consello da compañía acordou repartir un dividendo excepcional a conta dos resultados de 2022 por importe de 70 millóns de euros, equivalente a 0,29 euros brutos por acción, que se abonará o próximo 16 de marzo e que se suma aos 67 millóns distribuídos durante o exercicio.