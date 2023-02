O Provincial, hospital ou edificio universitario? Dúas visións contrapostas chocan no pleno municipal

Pleno da corporación municipal de Pontevedra no Teatro Principal © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra no Teatro Principal © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra no Teatro Principal © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra no Teatro Principal © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra no Teatro Principal © Mónica Patxot

O futuro que lle espera ao Hospital Provincial foi, como era de esperar, o asunto que máis debate xerou no pleno da corporación municipal celebrado este martes no Teatro Principal. Sobre a mesa, a súa posible cesión á Universidade de Vigo.

BNG e PSdeG-PSOE pecharon filas para esixir á Xunta de Galicia que, coa unificación de toda a atención sanitaria no Gran Montecelo, o Provincial manteña un uso sociosanitario. "Representa o que os pontevedreses queren desde hai tempo", sinalaron,

Ante a "alarma" que xerou, segundo o socialista Iván Puentes, o "globo sonda" do PP para desmantelar o centro sanitario e destinalo a fins universitarios, o Concello defende que o hospital acolla servizos que actualmente "están cubertos deficitariamente".

Así, entre outros, enumerou os que recollía a iniciativa popular de 2016: atención a enfermos crónicos, urxencias extrahospitalarias, unidade de saúde mental, centro de atención primaria, hospital de día, servizo de orientación familiar ou unidade de drogodependencias.

"Non me sorprende que o PP defenda desmantelar a sanidade pública", subliñou Puentes, que cualificou como "cúmulo de ocorrencias" unhas propostas que privarían á cidade dun edificio que contribúa a ofrecer unha atención sanitaria "digna e de calidade".

César Mosquera, pola súa banda, apelou ao uso "necesario" que debe ter o Provincial como centro sociosanitario no futuro e lembrou que ese é o "compromiso expreso" que recolle o convenio asinado entre a Xunta e o Concello para o Gran Montecelo.

Por iso é polo que censurase o "triplo salto mortal" que o PP pretende facer agora con este hospital e aposten por "saltarse eses compromisos".

O Provincial, sen necesidade de facer "obras faraónicas" segundo Mosquera, pode manter o seu uso sociosanitario e para todo o que propón o PP, entre outras cousas que albergue unha residencia universitaria, "hai sitio de sobra" noutros puntos da cidade "para todo o que se queira facer".

Fronte a esta posición común dos socios de goberno, Rafa Domínguez lamentou a "falta de visión de futuro" de nacionalistas e socialistas e a súa "oposición" a que a universidade "dinamice el centro de la ciudad" con novas facultades e unha residencia de estudantes.

O Provincial "no va a poder tener lo que solicitan", asegurou o portavoz do PP, que avogou por evitar o seu abandono. "Es una absoluta pena que digan no es no a la universidad", engadiu Domínguez, que o ve unha mostra do "inmovilismo" do goberno municipal.

REXEITAMENTO A REPROBAR A IRENE MONTERO

Entre outros asuntos, o PP tampouco logrou que a corporación pontevedresa reprobe á ministra de Igualdade, Irene Montero, da que pedían o seu cesamento pola "indigna" lei do 'só si é si', que segundo Pardo Pardo beneficiou ata o de agora a 646 agresores sexuais.

"Es unha chapuza administrativa sin parangón", denunciou a edil popular, que acusou ao Goberno central que estar "más preocupados de la propaganda" e de utilizar a loita feminista con fins electorais "que de la verdadera protección de las mujeres".

Iván Puentes censurou a postura "irresponsable" do PP ao xerar "alarma social" con este asunto e lembrou que os populares sempre se opuxeron a leis que outorgan dereitos ás mulleres, como a do aborto ou a da violencia de xénero.

O pleno, pola súa banda, aprobou inicialmente a nova ordenanza de venda ambulante, que segundo a edil Yoya Blanco estaba "obsoleta" e non respondía as necesidades actuais. O PP votou en contra ao ver numerosas "irregularidades, imperfecciones y deficiencias".

Tamén pasou o trámite a nova ordenanza do taxi que, entre outras novidades, recolle un novo sistema de tarifas ou a prestación do servizo como 'coche de punto' e que, segundo Demetrio Gómez, permitirá que Pontevedra teña un sistema de transporte "máis integral".