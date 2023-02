Ampliado o camiño municipal no lugar de Outeiro en Ribadumia

O alcalde de Ribadumia revisa as obras © Concello de Ribadumia

Cun orzamento de 61.598 euros está a executarse o Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022/23 en Ribadumia.

Durante estas xornadas finalizaron as actuacións no lugar de Outeiro, coa ampliación e mellora do camiño de titularidade municipal. A intención é ofrecer un mellor servizo e accesibilidade a diversas explotacións das leiras agrícolas da contorna.

Esta zona presentaba carencias pola limitada visión do tráfico circulatorio na zona. O vial contaba cun ancho insuficiente que dificultaba o encontro de dous vehículos en dirección contraria. As obras centráronse en ampliar a plataforma do camiño ata o muro e a intención é mellorar a drenaxe e a recollida de augas a través da recollida de pluviais executada.

Tamén se facilita o acceso ás vivendas e mellorar a seguridade viaria, tanto para vehículos regulares como agrícolas, segundo informa o Concello. Estes traballos ofrecen continuidade coas outras dúas actuacións acometidas na mesma zona: a ampliación e mellora do camiño municipal no lugar de Puxafeita, financiada pola Consellería do Medio Rural a través do Plan Marco; e a segunda, o muro e a ampliación municipal no lugar de Outeiro, financiada pola Consellería do Medio Rural.