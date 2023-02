A Lama recupera a tradición do Entroido e agarda xuntar un milleiro de persoas no seu 'sambódromo'

Preto dun milleiro de persoas confirmaron a súa participación no desfile de Entroido da Lama que, tras a pandemia, regresará ao municipio este sábado 25 de febreiro, ás 17:00 horas.

No desfile, que partirá desde as inmediacións do colexio, estarán comparsas de toda a comarca como Os 100 Tolos, As Flores do Carnaval, Os Solfamidas, Os Paparrulos, As Sonecas, Os Miudos, Os Canecos ou Os da Caña.

Todas elas están dispostas a converter nun auténtico 'sambódromo' o centro da vila coa súa música, os seus disfraces e o seu bo humor.

Haberá premios nas categorías de comparsas, grupos, individuais e parellas, así como un galardón especial para as agrupacións infantís.

Coa intención de incentivar a participación de grupos da zona do Verdugo e o Oitavén, haberá dúas categorías de premios: local e visitante, entendendo a primeira como os que veñen dos municipios de Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes e A Lama.

Todas aquelas persoas e grupos que queiran participar na edición deste ano poderán inscribirse nas oficinas municipais, en horario de 9 a 14 horas.

A fin de festa, que se celebrará baixo carpa na Alameda da Lama, estará marcado polo reparto gratuíto de chocolate con churros entre o público e as persoas participantes no desfile.

A diversión correrá a cargo do conxunto musical TRES.COM que amenizará a xornada para combater o frío e o exceso de calorías cun bo baile.