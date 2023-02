Carrefour distribúe kiwi de orixe española coa súa marca Círculo de Calidade

Carrefour incluíu o kiwi de orixe española dentro da súa marca Carrefour Círculo de Calidade. A compañía ten previsto comercializar, desde este mes no que comeza a súa tempada ata o mes de xuño, máis de 800 toneladas desta froita procedente de produtores nacionais. Durante este período, ademais do kiwi Carrefour Círculo de Calidade, os clientes poderán atopar esta froita con orixe España tanto a granel, como en bandexas de 750 g.

O compromiso de Carrefour coas froitas e verduras de orixe nacional forma parte do seu modelo de negocio e ten como obxectivo ser a empresa de distribución referente da transición alimentaria. Por iso, impulsa o consumo de produtos de tempada e contribúe a reducir a pegada ecolóxica, ao facilitar a compra de artigos de proximidade.

Para o desenvolvemento do kiwi Carrefour Círculo de Calidade, a compañía traballa coa sociedade galega, Kiwi Atlántico, situada en Lois (Ribadumia), na comarca do Salnés. A empresa, formouse en 1988 coa unión de 30 produtores de Galicia e Asturias e na actualidade, é a maior produtora de kiwi de España e unha das máis importantes de Europa. Está constituída exclusivamente por produtores con gran arraigamento na agricultura, dedicados a que o froito que cultivan sexa da máxima calidade. Kiwi Atlántico, conta con máis de 70 socios, 20 produtores colaboradores e emprega a preto de 100 persoas.

O kiwi, aínda que é orixinario de Nova Zelandia, cultívase en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Comunidade Valenciana e Estremadura, aínda que é a comunidade galega a que lidera a súa produción xa que nesta rexión crecen case a metade dos kiwis de España.

PRODUTOS CARREFOUR CÍRCULO DE CALIDADE

A empresa de distribución ofrece baixo a súa marca Carrefour Círculo de Calidade produtos frescos que recuperan o sabor orixinal dos alimentos, coidando as terras de cultivo mediante o respecto dos ciclos naturais. Todos os produtos desta marca desenvólvense en colaboración cos agricultores, baixo o respecto da contorna social e do medio ambiente, asegurando que ese nivel de calidade sexa alcanzable a todos os petos

En concreto, no cultivo do kiwi Carrefour Círculo de Calidade velouse para que ofreza un sabor equilibrado en dozura e acidez e tenro na columela (parte branca do froito). Estes froitos cultiváronse baixo as esixencias da agricultura integrada e sen tratamentos químicos desde a aparición do froito.

SOBRE CARREFOUR ESPAÑA

