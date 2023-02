A nova concesionaria do lixo de Vilagarcía implantará os contedores marróns

A posta en marcha da recollida da fracción orgánica será unha das obrigas da nova adxudicataria do servizo de recollida de residuos e de limpeza viaria, Urbaser. Instalará en todo o municipio os contedores marróns para proceder á recollida destes residuos orgánicos.

Durante os oito anos do contrato, Urbaser encargarase ademais da recollida e transporte do resto de residuos urbanos, dende os do contedor tradicional de lixo, ao papel, envases lixeiros e residuos voluminosos, ata os biorresiduos forestais.

A empresa cobrará case 4,8 millóns de euros anuais e terá que subrogar a todo o persoal da actual concesionaria, preto de sesenta traballadores, substituir todos os contedores para todo tipo de residuos e renovar toda a maquinaria e vehículos do servizo.

Para a renovación dos contedores seguirase un modelo que combinará os de sistema de carga lateral cos de carga traseira. O uso en cada lugar decidirase en función do espazo dispoñible en cada caso, a efectos de facilitar os procesos de manobra e baleirado por parte dos camións.

O contrato inclúe tamén a xestión do punto limpo de Pinar do Rei que agora asumía o Concello, o traslado do refugallo ás plantas de tratamento autorizadas e a recollida de residuos complementarios en mercados e eventos.

Ademais haberá tres novas prestacións que se suman á xa existente de recollida de voluminosos: os puntos limpos móbiles, a recollida de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos e a recollida porta a porta de residuos de cartón comercial.

A segunda parte do contrato é a que aborda a limpeza viaria e de espazos públicos. Aquí inclúese tanto a limpeza diaria de rúas como roza de cunetas e a limpeza de praias.

Ademais de intensificar as frecuencias dos traballos e ampliar as zonas a limpar, os pregos conteñen outras melloras como o servizo de baleirado e limpeza de papeleiras, o seu subministro, reparación e reposición; a limpeza de pintadas, graffitis ou marquesiñas e a retirada de pancartas e carteis colocados fóra dos expositores ou espazos autorizados.

O Concello pretende que, unha vez adxudicada a concesión, Urbaser poida comezar a traballar cando antes, co obxectivo mellorar a calidade das actuais prestacións, elevar os índices de reciclado e recuperación de residuos e lograr unha limpeza viaria máis eficaz e de maior calidade.