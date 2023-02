O Mirador de Monte Porreiro critica que o Concello "castiga" o barrio ao deixalos sen axuda para o desfile de Entroido

A asociación de veciños O Mirador de Monte Porreiro denuncia que este ano o Entroido será moi diferente no barrio porque o Concello non lle concedeu a axuda que adoitaban recibir e con cargo á que organizaban un desfile.

"Este ano Monte Porreiro non gozará das comparsas que enchían o barrio de cor nin dos centos de persoas que se disfrazaban e acudían a gozar do evento", critica Carlos Dieguez, o presidente da asociación.

Esta falta de axudas é, para esta asociación, un "castigo" do Concello de Pontevedra en resposta á postura que adoptaron fronte ao proxecto de peonalización do barrio impulsado polo goberno local.

Sosteñen que a súa asociación está "castigada por opinar diferente e en contra da opinión do grupo de goberno, táctica habitual utilizada polo BNG".

Así, lembran que, tras a polémica xurdida pola peonalización, O Mirador opúxose frontalmente ao Concello e, nesa época, creouse no barrio "unha plataforma afín ao grupo de goberno" para defendela.

Este ano O Mirador, "a asociación máis representativa do barrio", non recibiu ningunha axuda, pero esoutra plataforma si ten financiamento e organiza unha festa de Entroido infantil. "Si parece que reciben axuda os afíns á plataforma do BNG", sinalan.

Carlos Dieguez sinalou, a través dun comunicado, que este Entroido infantil "todo apunta a que se fai como pago ao favor que a plataforma lles fixo".

Desde O Mirador dan a benvida a "todas as iniciativas que dean vida ao barrio", pero sinalan que "a procura de réditos políticos non pode ser o camiño".