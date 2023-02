Falece un home tras envorcar o seu tractor en Vilaboa

© Bombeiros do Morrazo

Un home faleceu este sábado tras envorcar o tractor que estaba a conducir nunha leira situada no municipio pontevedrés de Vilaboa.

O accidente produciuse sobre as tres da tarde no lugar de Acuña, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular o que alertou do suceso, advertindo ás autoridades de que a vítima se atopaba atrapada debaixo do vehículo agrícola.

Os bombeiros de Pontevedra e do parque comarcal do Morrazo, con base en Bueu, acudiron ao lugar do accidente para excarcerar ao falecido.

O 112 Galicia tamén mobilizou á Garda Civil, que se fixo cargo da investigación do sinistro, así como a efectivos de Protección Civil de Soutomaior.