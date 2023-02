A do Villa de Pitanxo, unha loita que continúa: "Necesitamos aínda o voso apoio e consolo"

Inauguración da placa en recordo ás vítimas do Villa de Pitanxo en Pontevedra © Cristina Saiz Inauguración da placa en recordo ás vítimas do Villa de Pitanxo en Pontevedra © Cristina Saiz Inauguración da placa en recordo ás vítimas do Villa de Pitanxo en Pontevedra © Cristina Saiz

Un día despois do multitudinario e emotivo funeral de aniversario polos 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo, as súas familias volveron a reunirse. Foi en Pontevedra, onde tamén se colocou unha placa en memoria das vítimas.

O lugar elixido, segundo explicou o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, "non podía ser mellor". A fachada do Gremio de Mareantes, en As Corbaceiras, símbolo dunha tradición mariñeira "que nos deu moitas alegrías e tamén algunha tristeza".

María José de Pazo, filla de Francisco de Pazo, o xefe de máquinas do Villa de Pitanxo, reclamou "seguir visibilizando" a loita destas familias. "Necesitamos aínda o voso apoio e consolo", sostivo, tras agradecer o respaldo que tiveron de toda a sociedade civil.

Estas homenaxes, que continuarán o día 26 en Moaña e que se estenderán ata 2024, data na que as familias viaxarán á localidade canadense de San Juan, forman parte do "legado" que deixan as vítimas e que fan extensible a "náufragos alleos" e a todo o sector do mar.

Na inauguración desta placa en Pontevedra tamén interviñeron os familiares de dous dos mariñeiros que residían na cidade, Edemon Okutu e Rogelio Franco.

A filla do mariñeiro ganés, Jeanette Okutu, que acudiu arroupada pola súa nai e as súas dúas irmás, sinalou que este ano foi "moi duro" para as familias e, no seu caso, ao seu pai. "Quero que esta placa os lembre a todos", apuntou.

Aos pés da placa que, do mesmo xeito que a de Marín, ten inscrita a frase "sempre con nós aínda que sen vós", a silueta do barco e o nome dos 21 falecidos, Marisa Rojas, esposa do mariñeiro de orixe peruana, tamén quixo agradecer esta homenaxe.

A música do dúo de violoncelos formado por Margarida Mariño e Alejandro Costas acompañou toda esta homenaxe cunha exquisita elegancia e emotividade, interpretando as pezas El Cant dels Ocells e Lela, a canción que popularizou Doce Pontes.

Ademais, mentres os familiares depositaron caraveis vermellos baixo a placa que lembra aos falecidos nesta catástrofe marítima, soou Negra Sombra, o poema de Rosalía de Castro ao que puideron música, entre outros, Luz Casal e Carlos Núñez.

A este emotivo acto acudiron, entre outras autoridades, a subdelegada do Goberno, Maica Larriba; o portavoz do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez; o deputado provincial Gregorio Agís; ou o cónsul de Perú en España, Joe Torres.