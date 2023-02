"Esta placa xamais quedará sen flores. Que os 21 saiban que nunca os esqueceremos"

Inauguración en Marín do monumento en homenaxe ás vítimas do Villa de Pitanxo © Mónica Patxot Inauguración en Marín do monumento en homenaxe ás vítimas do Villa de Pitanxo © Mónica Patxot Inauguración en Marín do monumento en homenaxe ás vítimas do Villa de Pitanxo © Mónica Patxot

Siempre con nosotros, aunque sin vosotros

Esa é a emotiva inscrición que acompaña á placa en recordo aos 21 mariñeiros falecidos hai un ano no naufraxio do Villa de Pitanxo. Marín, porto base do buque, foi o primeiro municipio en homenaxear ás vítimas cun monumento na súa honra.

Un monólito de pedra, situado ao fondo do Paseo Alcalde Blanco e mirando cara á illa de Tambo e a ría de Pontevedra, dá soporte a unha placa elaborada en bronce na que están inscritos os nomes dos mariñeiros que pereceron nesta catástrofe marítima.

Máis de trescentas persoas arrouparon este venres ás familias dos falecidos, que tras a inauguración da placa depositaron rosas brancas aos pés deste monumento que, previamente, xa fora engalanado cun ramo de camelias de cor vermella.

"Para nós este acto ten un gran significado", sinalou María José de Pazo en nome de todas as familias. Todas elas teñen, segundo subliñou, "persoas que xa non volverán".

Ter en Marín, a localidade na que a maioría dos mariñeiros do Villa de Pitanxo naceron ou tiñan o seu arraigamento desde hai tempo, unha placa "na que traer flores" é algo "moi importante" para todos os seus achegados, asegurou a portavoz das familias.

De Pazo prometeu que "esta placa xamais quedará sen flores", non só en recordo destas 21 vítimas, senón tamén en memoria "de todos aqueles que morreron no mar antes que eles" e en recoñecemento ao duro labor dos traballadores de todo o sector.

No Villa de Pitanxo, segundo a filla do xefe de máquinas do barco, perderon a vida mariñeiros de tres continentes e de tres comunidades autónomas españolas, pero todos forman "unha única familia", das que agora "empeza un legado que temos que visibilizar".

"Que estes 21 saiban que nunca os esqueceremos", concluíu entre os aplausos dos asistentes, entre os que se atopaban Samuel Kwesi, un dos tres sobreviventes do naufraxio, ou autoridades como o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; e os cónsules de Canadá e Perú, Kirill Kagner e Joe Torres, respectivamente.

Acompañando ás familias estiveron tamén a subdelegada do Goberno, Maica Larriba; o vicepresidente da Xunta, Francisco Conde; o secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín Formoso; a eurodeputada do BNG, Ana Miranda; a valedora do pobo, María Dolores Fernández; ou a directora do Instituto Social da Mariña, Elena Martínez.

Na súa intervención, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacou que o lugar elixido para esta placa, mirando ao mar "que tantas veces sucaron para chegar a casa", é o mellor espazo para o seu recordo. "Aquí estarán como faro nesta ría", sinalou.

Tras esta homenaxe, os asistentes acudiron á igrexa do Templo Novo de Marín, que acolleu o funeral conxunto polo primeiro aniversario do falecemento dos mariñeiros do Villa de Pitanxo, que estivo oficiado polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio.

A cerimonia relixiosa rematou coa interpretación da Salve Mariñeira por parte da banda da Escola Naval Militar de Marín.