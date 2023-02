O desfile infantil do Entroido de Sanxenxo entregará máis de 2.000 euros en premios

Desfile infantil de Entroido en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo - Arquivo Desfile de Entroido en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo - Arquivo

A partir das 12.00 horas deste domingo 19 abrirase a programación do Entroido de Sanxenxo co desfile infantil de disfraces. Nesta cita repartiranse dezaseis premios por un valor superior aos 2.000 euros.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o domingo no Club de Xubilados de Sanxenxo, entre as 10.30 e as 11.30 horas, salvo para as propostas con vehículo de motor para as que xa finalizou o prazo.

O desfile iniciarase no cruzamento da avenida Luís Rocafort-Paseo de Silgar e percorrerá a Avenida do Porto e a Praza dos Barcos.

A organización establece catro categorías: individual, parella, de grupo de 3 a 10 compoñentes, e de grupo de máis de 10 integrantes. Nestas dúas últimas categorías, polo menos a metade dos compoñentes deberán ser menores de 16 anos.

Está prohibido o uso de lume, xa sexa a través de artefactos pirotécnicos ou usando lanzadores de chamas. Tamén se impide a participación de animais vivos.

O xurado realizará a avaliación dos disfraces durante o percorrido.

Os premios repártense da seguinte forma:

Categoría Individual

1º Premio: 100 euros

2º Premio: 80 euros

3º Premio: 60 euros

4º Premio: 40 euros

5º Premio: 30 euros

Categoría Parella

1º Premio: 120 euros

2º Premio: 100 euros

3º Premio: 80 euros

4º Premio: 60 euros

5º Premio: 40 euros

Categoría Grupo (de 3 a 10 compoñentes)

1º Premio: 180 euros

2º Premio: 150 euros

3º Premio: 120 euros

Categoría Grupo (máis de 10 compoñentes)

1º Premio: 400 euros

2º Premio: 300 euros

3º Premio: 200 euros