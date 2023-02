Abrir Raíña Vitoria, eixo do proxecto de Rafa Domínguez para a mobilidade da cidade

Se a partir do próximo 28 de maio Rafa Domínguez se converte en alcalde de Pontevedra, a súa primeira decisión será reabrir ao tráfico Raíña Vitoria. Así o reiterou o candidato do PP á Alcaldía, que este venres presentou as súas medidas en materia de mobilidade.

Este peche, segundo denunciou, "se hizo en base a una mentira" porque se tratou dunha "idea política camuflada bajo la pandemia", que resultou ser "mala" para Pontevedra porque nin sequera a rúa "se llenó de vida".

Raíña Vitoria, engadiu Domínguez, é un "símbolo" que evidencia as diferenzas dun "Lores de 1999" que impulsou un modelo urbano "del que todos estamos orgullosos", ao alcalde actual, ao que ve "en decadencia y que toma decisiones equivocadas una tras otra".

Tras esa reapertura, o líder do PP considera "fundamental" realizar un estudo de tráfico "ambicioso" para avaliar os fluxos de tráfico na cidade e propoñer cambios na circulación ou, entre outras cousas, optimizar os tempos dos semáforos.

Crear unha rede de aparcamentos disuasorios no arrabalde da cidade ou incrementar a media hora o permiso máximo para estacionar en zonas reservadas para servizos son outras das medidas que o PP incluíu neste paquete de propostas.

A iso sumou impulsar carrís bici nos viais periféricos de Pontevedra, que comuniquen directamente con Marín, Poio ou Vilaboa; estudar axustes nos horarios de trens e autobuses ou revisar as paradas do transporte urbano pontevedrés.

Con respecto a un dos seus cabalos de batalla nas últimas municipais, Rafa Domínguez mostrouse partidario de revisar "un por un" todos os lombos instalados en Pontevedra, pero asegurou ser favorable a manter a maioría deles.

Os que serían retirados, se goberna o PP, son os que están situados nas contornas dos centros sanitarios e hospitalarios, xa que segundo Domínguez causan un gran prexuízo aos enfermos que deben ser trasladados para recibir calquera atención sanitaria.

Traballar para eliminar a peaxe da AP-9, no tramo entre Pontevedra e Barro, foi a última das propostas esbozada polo candidato popular, algo que xeraría "vantaxes competitivas", reduciría o tráfico na estrada PO-531 cara a Vilagarcía e faría que fora "innecesaria" a proxectada Variante de Alba.