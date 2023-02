Dúas persoas feridas leves ao envorcar un vehículo de madrugada en Paredes

Dúas persoas resultaron feridas de carácter leve á primeira hora da mañá deste venres nun accidente de tráfico rexistrado en Paredes, na localidade de Vilaboa.

O sinistro produciuse sobre as 6.00 horas da mañá na estrada N-550 e houbo un único vehículo implicado, que se saíu da vía e envorcou.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, un particular alertou á central sobre as seis da mañá e indicou que os ocupantes do vehículo estaban xa fóra do mesmo.

Inicialmente, o alertante falaba dunha persoa ferida, aínda que máis tarde a Garda Civil de Tráfico confirmou que no vehículo circulaban dúas persoas e as dúas resultaron feridas de carácter leve.

Ata o lugar do accidente desprazáronse a Garda Civil de Tráfico, os servizos sanitarios e o servizo de mantemento de estradas.