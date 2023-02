O contrato dos terreos da Canicouva, agora a exame do Tribunal de Cuentas

Tras o arquivo por parte da Fiscalía da investigación sobre o contrato de alugueiro dos terreos da planta de compostaxe da Canicouva, o PP anunciou que outro organismo, neste caso o Tribunal de Contas, está a examinar este proceso administrativo.

Así o desvelou a edil Pepa Pardo. Segundo asegurou, foi a propia Fiscalía quen derivou este asunto ao devandito tribunal porque, a pesar de non haber ilícito penal na actuación do Concello, si advirte "irregularidades" no pago do alugueiro destes terreos.

"Mantivemos a prudencia xa que este asunto non concluíu", defendeu Pardo, que asegura que o PP "non vai pedir perdón por facer o que temos que facer", que é fiscalizar as actuacións do goberno municipal.

Os populares, segundo esta concelleira, "chegará onde haxa que chegar para defender os intereses dos nosos veciños e que non se malgaste o erario público", algo que ao seu xuízo está a facerse cun contrato "extinguido" polo que se pagan 20.000 euros anuais.

O informe da Fiscalía, do que Pepa Pardo leu varios extractos en rolda de prensa, cualifica de "insostible" que o Concello manteña que o contrato siga vixente, xa que debería estar extinguido desde 2019 ao non construírse a planta no prazo previsto.

O PP denuncia que, a pesar diso, a cantidade pactada pagouse en 2021 e viráronse facturas en 2022 e 2023, aínda que nestas dúas últimas ocasións, o diñeiro non foi abonado.

O ditame do fiscal "destapa as vergoñas" do goberno municipal, subliñou Pardo, que reprochou o "deixamento e pasividade" do Concello por seguir pagando á comunidade de montes por estes terreos cando o contrato xa estaría vencido.

OUTROS CONTRATOS DENUNCIADOS

Sobre os outros tres contratos municipais que, segundo anunciou o PP, ían ser denunciados ante a Fiscalía, Pepa Pardo confirmou que hai "dilixencias de investigación abertas" sobre dous deles, un relativo ás obras do campo de fútbol de Gatomorto, en Xeve.

Outro dos contratos sobre os que o PP sospeitaba de posibles irregularidades, o do campo de fútbol de Campañó, por agora non está entre os procedementos que revisa a Fiscalía.