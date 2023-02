Procesan o antigo sancristán de Vilanova por levar obxectos de valor da igrexa aproveitando a enfermidade do cura

O antigo sancristán de San Cipriano chegará previsiblemente a xuízo polo furto de obxectos de gran valor cultural e histórico da parroquia e a reitoral de Vilanova de Arousa. De momento, xa foi procesado.

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Vilagarcía de Arousa acaba de acordar a continuación das actuacións polos trámites do procedemento abreviado contra este home, M.A.F.P., por se a súa conduta puidese ser constitutiva dun presunto delito continuado de furto, no seu caso, apropiación indebida.

Agora, a Fiscalía e o Arcebispado de Santiago de Compostela, presente como acusación na causa, terá dez días para formular o seu escrito de acusación ou pedir o arquivo da causa.

A maxistrada, Sofía Leonor Castro Verdes, sinala que as dilixencias practicadas durante a investigación permiten chegar á conclusión de que o antigo sancristán empezou a actuar cando o anterior cura de San Cipriano ingresou no Hospital Provincial en abril de 2020.

Entre ese momento e a súa morte en agosto de 2020, segundo a xuíza, retirou e levou ao seu domicilio, e ao domicilio da súa nai, uns pergamiños do século XIX, a imaxe do Santo San Blas de madeira do século XVII e XVIII, a imaxe do Sagrado Corazón de Jesús de pasta e madeira policromada de principios do século XX, e unha talla do neno de Jesús da Virxe da Pastoriza que pertenceu ao mosteiro de Cálago da zona das Sinas, do século XVI ou anterior.

Cando chegou o novo párroco o 13 de novembro de 2020 e se deu conta de que faltaban eses obxectos, o sancristán, segundo as investigacións realizadas, negouse a devolverllos ao novo párroco. Negouse tamén a darlle as chaves do complexo reitoral, de modo que foi necesario cambiar as fechaduras.

O vigairo de Pontevedra pediulle a devolución dos obxectos e, finalmente, acabou entregando unha coroa de prata do Sagrado Corazón de Jesús, unha coroa de festa, e outra de diario de Pastoriza, un fiador do roquete de San Cipriano, un Pectoral, un anel de San Cipriano e roupa de festa, mitra, capa, sotana e estola do santo patrón.

Durante a estancia do antigo párroco no hospital, segundo a xuíza, levouse en caixas, axudado polos monaguillos e algunha muller da parroquia, entre outros obxectos, varias capelas domiciliarias.

No seu domicilio en Vilanova de Arousa, rexistrado pola Garda Civil na súa investigación, apareceron a patente de erección da Asociación da Milagrosa de 1932, o diploma de agregación á archicofradía dos Xoves Eucarísticos do ano 1933, a patente de erección das asociacións de Jesús de 1922, a patente de erección das archicofradías das fillas de María do ano 1908, o pano de ombreiros do día de Corpus e roupa de festividade de San Cipriano.

Tamén apareceron na súa casa o estandarte de catecismo da parroquia de San Miguel de Deiro; un pano de veludo de cor vermella coa inscrición culto, utilizado para a recadación de esmolas; sete palias con bordados antigos utilizados na actividade litúrxica; 18 libros antigos relacionados coa actividade litúrxica; e unha talla da imaxe do neno Jesús de madeira policromada de máis de cen anos de antigüidade, que pertencía ao mosteiro de Cálago das Sinas.

No domicilio da súa nai, tamén en Vilanova, apareceron a talla de San Blas, de madeira policromada; a imaxe do Sagrado Corazón de Jesús; sete libros antigos relacionados coa actividade litúrxica dúas capelas domiciliarias de Xesucristo Nazareno e do Vía Crucis; outras dúas do Sagrado Corazón de Jesús e da Inmaculada; outra do Sagrado Corazón de Jesús; unha de Santa Irene; candelabros e a cruz de altar; nove capelas domiciliarias con imaxes do Sagrado Corazón de Jesús e de Santas; e un reloxo ovalado da marca Villar.