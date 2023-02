Nove veciñas de Sanxenxo inspiradoras para rachar cos estereotipos este 8M

Rita Vázquez Vázquez, Mari Agís Otero, Ana Cancela Muras, Zoe Rey, Sara Durán Piñeiro, María Torres Durán, Eva González Kölmel, Carmen Názara Besada e Patricia Aguín Carballa. Son as nove mulleres inspiradoras nas que o Concello de Sanxenxo centrará a celebración do Día Internacional da Muller, o 8M.

Residentes en distintas parroquias do municipio, destacan por ser promotoras, impulsoras e inspiradoras en distintos ámbitos e por rachar estereotipos, servir de exemplo coa súa labor e destacar nas súas accións.

Vaise realizar unha peza audiovisual en forma de auto entrevista para dar a coñecer a súa labor, a súa traxectoria de vida e as súas metas. Este vídeo promocional será presentado o día 8 de marzo, no Pazo Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo, a partir das 20 horas coa presenza das protagonistas.

Todas elas colaborarán na elaboración dun slogan promocional do concello en prol da igualdade, do empoderamento feminino e en contra a violencia de xénero, gravado en lugares emblemáticos do municipio e que perdurará coma un produto non perecedeiro e unha mostra do papel da muller e contra todo tipo de violencias machistas.

Rita Vázquez Vázquez foi unha das primeiras bateeiras de Sanxenxo e recentemente recoñecida por parte da Asociación Mulleres Salgadas.

Mari Agis Otero é presidenta da Asociación Cultural Soalleira de Dorrón, promotora e impulsora do mantemento do folckore e tradicións de Galicia.

Ana Cancela Muras é a directora do Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo (Foro Galicia Milenio), asociación que nace co obxectivo de promover e catalogar neste municipio a súa etnografía, patrimonio, historia e tradicións populares.

Zoe Rey é directora creativa e fundadora da firma de moda 'Ara de Rey'. Revistas internacionais como 'Elle' mostraron o seu interese pola marca e por Zoe e actualmente viste a numerosas figuras femininas referentes a nivel mundial.

Sara Durán Piñeiro é piragüista do Clube de Piragüismo de Portonovo, foi seleccionada para participar no Campionato do Mundo de Maratón de Piragüismo que se celebrará en Pitesti (Romanía), así como en campionatos galegos e de ámbito nacional nos que destaca como unha promesa.

María Torres Durán é doutora en Medicina. Participa en varios proxectos de investigación multicéntricos, sendo as súas principais liñas de investigación o DAAT e a epidemioloxía do cancro de pulmón. É autora de publicacións en revistas nacionais e internacionais.

Eva González Kölmel é na actualidade residente de Medicina no Complexo Clínico Hospitalario de Santiago de Compostela. Obtivo o número 2 nas probas de acceso ao sistema de formación RFIR (Radiofísico Interno Residente).

Carmen Názara Besada é unha das poucas mulleres Oficial da Armada española e foi a única muller que xunto con 86 novos alumnos que se incorporaron a Escola Naval de Marín na súa promoción.

Patricia Aguín Carballa é a florista gañadora do concurso 'Mejor Artesano Florista 2022', un concurso nacional impulsado por Interflora que se celebrou sábado 1 de outubro de 2022 en Toledo.