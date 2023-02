Actos, charlas e reparto de material para acabar coa avespa velutina en Bueu

Imaxe dunha vespa velutina © Mónica Patxot Programa da campaña de control da vespa velutina © Concello de Bueu

A campaña de control da avespa velutina do Concello de Bueu e da Asociación de Apicultura comezará entre finais de febreiro e comezos de marzo polas tres parroquias da vila. Terán lugar numerosas charlas e actos públicos sobre como loitar contra esta especie invasora.

As charlas arrancarán o 27 de febreiro na Casa do Pobo de Beluso, e continuarán o 28 na Casa da Aldea de Meiro, o 2 de marzo no Centro Sociocultural de Cela, e o 3 de marzo no Centro Social do Mar. Todas celebraranse ás 20:30 horas.

Xosé Leal, concelleiro de Medio Ambiente, anima os veciños e veciñas de Bueu a participar un ano máis nesta campaña, "pois está demostrado que as trampas reducen nunha ampla proporción a proliferación de niños, e por iso temos que incidir na prevención máis ca na retirada".

Segundo avanzan dende o colectivo apicultor, neses actos repartirase material para todas as trampas ata este ano repartidas e as trampas e material funxible da nova veciñanza ou reemprazos por deterioro das xa existentes. Para recoller o material recoméndase que as persoas asistentes traian bolsa para evitar o uso innecesario de plástico.

Entre os obxectivos do programa están diferenciar a avespa velutina da avespa crabo, insecto autóctono e que permite controlar o avance da avespa allea; estudar os diferentes medios empregados no control e loita contra a avespa velutina; analizar os diferentes tipos de trampas, tanto industriais como artesanais; e repartir trampas e atraínte entre as persoas adheridas ao programa de trampeo sistemático.