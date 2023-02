Ethel Vázquez, sobre o antigo emisario da depuradora: "Non vemos impedimento para que o poida utilizar Ence"

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, en Santo André de Xeve © PontevedraViva

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, afirmaba este mércores na súa visita á parroquia pontevedresa de Santo André de Xeve que a Xunta de Galicia está aberta a negociar a utilización do antigo emisario submarino da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) dos Praceres para que o utilice exclusivamente a fábrica pasteira de Ence, unha vez que se confirmou a presenza da factoría ata 2073 na ría pontevedresa.

Actualmente esta condución de verteduras era compartida pola EDAR e pola empresa instalada en Lourizán. A intención por parte da administración autonómica é que, unha vez que conclúan os traballos de instalación do novo emisario, esta infraestrutura poida ser empregada por Ence para as súas emisións.

Segundo sinalou a representante autonómica "a infraestrutura está a disposición das necesidades que xurdan en materia de vertidos á ría" afirmando que é unha instalación á que se dará utilidade. "Non vemos impedimento para que o poida utilizar Ence. Está executada e hai que buscarlle o uso máis adecuado porque é util", explicou a preguntas dos medios de comunicación.

Sobre o prezo do uso do emisario, a conselleira avanzou que "Ence como calquera industria e calquera actividade económica que utiliza auga e verte auga está sometida a coeficientes de vertedura e canons estipulados". Aclarou que, no caso de que se materialice esta proposta, a empresa deberá someterse aos tributos que conleva o consumo ou a vertedura como calquera outra actividade industrial.