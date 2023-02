O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, planifica unha campaña de proximidade e de "mucho patear" para as próximas semanas, nas que percorrerá co seu equipo gran parte do municipio on a intención de presentar o seu "proyecto de ciudad" ao comercio local e a hostalería.

Domínguez busca "mantener un diálogo social con los ciudadanos y poner en común nuestro proyecto de futuro".

​"Nuestro objetivo no es otro que dar solución a los problemas que tiene la ciudadanía", engadiu.

O popular insistiu en que "el visitar cada uno de los comercios y locales de hostelería de Pontevedra es la mejor forma de explicar nuestras ideas y líneas de trabajo".

"Creo que toca cambio. La decadencia del Gobierno local es evidente. Somos la única alternativa al BNG y al PSOE y no hay mejor manera evidenciarlo que ir puerta a puerta, pateando toda la ciudad, en persona, visitando a todo el comercio local y a la hostelería", insistiu o candidato do PP.