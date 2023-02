Manuel Campo Vidal, "el mundo rural se encuentra en un punto de inflexión en su desarrollo"

O xornalista e director do curso e de Next Educación, Manuel Campo Vidal © Deputación de Pontevedra Xornada final do curso de Diplomado Especialista en Territorio Rural Intelixente © Deputación de Pontevedra

Baixo o título "Reto demográfico: emprendemento e servizos de calidade para o desenvolvemento do medio rural", o Salón de Plenos do Pazo provincial de Deputación acolleu este luns a xornada final do curso de Diplomado Especialista en Territorio Rural Intelixente, na que participaron a presidenta, Carmela Silva, e o recoñecido xornalista e director do curso e de Next Educación, Manuel Campo Vidal.

Este programa, que se desenvolveu con grande éxito e con máis de medio centenar de participantes da provincia, xurdiu ante a necesidade de desenvolver oportunidades nas contornas rurais que se constrúan sobre fortalezas e activos existentes.

"O rural non só ten futuro, senón que o que ten é extraordinario", sinalou Carmela Silva, quen reivindicou "investir e apostar para facer que ese territorio rural se volva intelixente: promover a formación, que haxa axentes que lideren os cambios e que poidan crear proxectos que fomenten a actividade, o crecemento económico e o emprego".

Manuel Campo Vidal afondou na situación na que se atopa o mundo rural na actualidade, nun momento que considera "un punto de inflexión en su desarrollo".

Desta maneira, anunciou que o Goberno español vén de adxudicar o programa UNICO Demanda Rural en exclusiva a Hispasat. Os 76,3 millóns de euros que recibe a empresa maiorista, que conta con 12 distribuidores no Estado, permitirán garantir o acceso a internet banda ancha de, polo menos, 100 Mbps nas zonas rurais, a través de subvencións que cobren o custe da instalación, así como "una subvención permanente de 20 euros mensuales" para que o prezo da fibra óptica no rural se iguale ao das contornas urbanas o que suporá, dixo, "un cambio espectacular".

Ademais, este "punto de inflexión" no que se atopa o mundo rural vén definido pola posta en marcha no 2020 da Secretaría Xeral para o Reto Demográfico, "que cada vez tiene más peso y proyectos en marcha", ou as medidas definidas polo Goberno ante o reto demográfico.

Manuel Campo Vidal tamén fixo fincapé na súa conferencia na importancia que teñen os emprendedores no rural e as súas condicións para desenvolver o seu traballo. "Si tienen conectividad garantizada, una mínima formación en sostenibilidad y en cuestiones energéticas, por ejemplo para desarrollar comunidades energéticas locales o producir electricidad para el autoconsumo y hay una coordinación de todas las administraciones, tenemos los elementos precisos para que se produzca un cambio y ya están sentadas las bases", explicou o director de Next Educación.

A presidenta Carmela Silva incidiu na necesidade de que haxa instrumentos para que a xente "poida vivir con todas as garantías, desde logo a conectividade e tamén servizos ou equipamentos, así como redes intelixentes que permitan crear novas actividades económicas ou modernizar os sectores produtivos que xa están asentados nese rural".

Deste xeito, fixo un repaso por algúns dos programas que a institución ten en marcha en materia de emprendemento e atención á cidadanía no rural, especialmente nos municipios de menos de 5.000 habitantes de reto demográfico.

É o caso de "Acelera pyme rural", co que poranse en marcha dúas oficinas en Cambados e Tui para axudar á dixitalización das pemes do rural e dar solución a "un dos seus grandes retos da contorna rural da provincia: a fenda dixital das pemes con respecto ás urbanas"; "Da túa man rural", para visibilizar o pequeno comercio local adaptándoo aos novos hábitos de consumo en Agolada, Arbo, Barro, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves, Rodeiro e Pontecesures, ou o "Hub para a loita contra a fenda dixital e a soidade no medio rural na provincia de Pontevedra", que busca mellorar o acceso e emprego dos servizos electrónicos no rural, enfocado ás persoas maiores e especialmente mulleres, na Illa de Arousa, As Neves, Cuntis, Moraña e Forcarei.

Coa xornada "Reto demográfico: emprendemento e servizos de calidade para o desenvolvemento do medio rural" púxose o broche de ouro ao curso de Diplomado Especialista en Territorio Rural Intelixente, impulsado pola Cátedra de Despoboamento do Centro de Educación Superior Next Educación. Ao longo deste curso abordáronse, a través de seminarios web e conversacións en directo co profesorado experto, cuestión como o concepto innovador de Territorio Rural Intelixente, o novo modelo de planificación, os ecosistemas innovadores e as infraestruturas básicas de Territorio Intelixente, o novo modelo de actuación, a innovación social e o medio rural, o impulso ás pemes e a reconversión territorial, as boas prácticas de desenvolvemento ou as claves para a comunicación eficaz.