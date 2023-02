Comezan as obras en tres estradas provinciais que discorren por Cambados

A Deputación de Pontevedra vén de iniciar unha actuación conxunta para mellorar e garantir a seguridade viaria en tres estradas provinciais que transcorren por Cambados.

A intervención, na que a institución provincial investirá 165.000 euros, executarase nun tramo de 1,3 quilómetros que atravesa as estradas EP-9001 Castrelo-Couto de Abaixo; EP-9002 Fefiñáns-Oubiña e a EP-9004 Corbillón-Tragove.

O inicio dos traballos foi supervisado polo deputado provincial de Cooperación, Santos Héctor Rodríguez e o alcalde de Cambados, Samuel Lago.

As obras que se van desenvolver nestas tres estradas provinciais para garantir a súa seguridade viaria teñen un prazo de execución de seis meses. Actuaranse nun treito de 650 metros na EP -9001; en 220 metros no caso da EP-9002 e en 450 metros da EP-9004.

En todos eles realizarase en primeiro lugar a roza e limpeza de cunetas, noiros e terrapléns, así como o levantamento do firme, beirarrúas e cunetas de formigón nos treitos afectados, para os posteriores traballos de recheo, colocación de tubaxes, execución de cunetas e sumidoiros e o fresado do firme. As obras completaranse co novo pintado da sinalización viaria.