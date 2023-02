Vilalonga lembra ás 23 vítimas mortais en Arnosa e a súa tradición telleira

Proxección do documental 'O barro da vida' © Concello de Sanxenxo

A expectación xerada era grande como revelou a velocidade na que se esgotaron as case 500 localidades dispoñibles para ver o documental "O barro da vida", unha peza firmada por Xan Leira na que se aborda a traxedia do naufraxio ocorrido preto da Arnosa en 1940 no que faleceron 23 persoas e a tradición telleira como motor económico de Vilalonga.

A emisión deste documental enmárcase na xornada de homenaxe e recordo que a Asociación de Veciños O Salnés de Vilalonga e Codesevi en colaboración co Concello de Sanxenxo que se celebrou este domingo 12 de febreiro. Carlos García Padín, de Codesevi, agradeceu este apoio dos veciños.

O programa incluiu unha misa ao exterior baixo unha carpa nas inmediacións do pantalán da Arnosa e a estrea do documental no bar Spa de Vilalonga, en dúas sesións, 18:30 e 20:30 horas. Os que non puideron acadar entrada para este domingo no Bar Spa de Vilalonga Terán outra oportunidade o vindeiro 5 de marzo cando se repetirá a proxección do documental en dúas sesións co mesmo horario.

No documental recóllense ata 27 testemuñas que falan do afundimento, entre eles un testigo directo, Maximino González, que iba co seu tío nun bote a poucos metros do lugar do accidente, e da tradición telleira e ceramista de Vilalonga. Unha crónica viva do oficio do barro, na terra e no mar, que transformou o entorno natural e paisaxístico de Vilalonga, promovendo o desenvolvemento económico do municipio e da comarca.