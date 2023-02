Agárdanse precipitacións puntuais o martes pola noite

Este domingo Galicia continuará na influencia anticiclónica. Polo tanto, o ceo estará despexado e posible entrada de nubes de tipo medio alto polo sur a partir do mediodía.

Pero para o luns os técnicos de MeteoGalicia xa anuncian cambios, comezando polas altas presións que desprázanse cara ao leste de Europa. Deste xeito, o luns o ceo presentará nubes de tipo medio e alto e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará do sueste, frouxo en xeral no interior, con intervalos de moderado no litoral.

Será o martes cando Galicia perda a influencia anticiclónica, ainda que semella que será de forma transitoria. O ceo continuará presentando nubes de tipo medio e alto, aumentado a probabilidade de precipitacións polo oeste do territorio cara á noite. As temperaturas mínimas seguirán en lixeiro ascenso e as máximas descenderán un chisco. O vento soprará de compoñente sur, forte en mar aberto na Costa da Morte.

As choivas non serán moi copiosas, algo no que coincide o prognóstico para a Axencia Española de Meteoroloxía (Aemet) que tamén apunta que a próxima semana seguirá sendo máis seca do habitual nesta época do ano e con temperaturas altas.