Rompen cunha tapa de sumidoiro o escaparate da tenda Alma Gemela e rouban os cartos da caixa rexistradora

Establecemento Alma Gemela na Rúa Soportais © PontevedraViva

Axentes da Policía Nacional investigan o roubo que se producía na madrugada deste venres na tenda Alma Gemela, situada no centro histórico de Pontevedra.

Segundo os primeiros indicios, unha persoa utilizaba unha tapa dun sumidoiro para romper o cristal do escaparate deste establecemento de moda para muller e complementos, que se atopa facendo esquina entre a Rúa dúas Soportais e a Rúa San Sebastián.

Unha vez que logrou facer un oco no escaparate, o ladrón introduciu a man e levou todo o diñeiro que permanecía gardado na caixa rexistradora. Axentes da Policía Científica achegáronse na mañá deste venres polo establecemento para tomar pegadas e investigar.

Segundo os primeiros indicios, o autor do delito non necesitou entrar no local comercial xa que con só introducir a man alcanzou a caixa rexistradora, que se atopaba nas proximidades ao escaparate. Ao peche desta información, as fontes policiais aínda descoñecían a cantidade subtraída neste roubo.