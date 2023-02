Tino Fernández, sobre a postura do PSOE con ENCE: "Eu son do bando de Carmela Silva. Non cambio as miñas conviccións por nada"

Tino Fernández © Mónica Patxot

O socialista Tino Fernández desmarcouse este xoves da postura marcada polo seu partido, que tras coñecer o fallo do Tribunal Supremo sobre a fábrica de Ence en Pontevedra apelou a respectar a sentenza e "mirar cara ao futuro".

"Eu son do bando de Carmela Silva", sostivo Fernández a preguntas dos xornalistas.

Defendeu que as súas conviccións "son claras desde sempre" e, a este respecto, engadiu que "eu non as cambio por nada".

Tras recoñecer a súa "decepción" pola decisión do Supremo, o tenente de alcalde, que foi substituído por Iván Puentes como portavoz do grupo municipal socialista, asegura que "seguirei loitando" para conseguir que a fábrica pasteira abandone a ría de Pontevedra.

Sobre as declaracións dos seus compañeiros de partido, Tino Fernández limitouse a dicir que "eles verán se esa é a postura que deben manter".