Absolven por falta de probas un mozo xulgado por agresión sexual a unha menor en Valdecorvos

A Audiencia Provincial de Pontevedra decidiu absolver por falta de probas un mozo pontevedrés xulgado o pasado mes de novembro por un delito de agresión sexual a unha moza de 16 anos. Acusábano de manter relacións sexuais con ela sen consentimento o 28 de abril de 2019 na zona de Valdecorvos, pero o tribunal concluíu que a acusación non quedou acreditada.

A sección segunda da Audiencia Provincial considera probado que aquel día, sobre as 19 horas, reuniuse cunha amiga e fóronse xuntos a unha zona de campo pública situada en Valdecorvos próxima ao domicilio dela e permaneceron alí un tempo indeterminado de entre unha e tres horas ata que el acompañouna á súa casa.

Con todo, o tribunal conclúe que "non quedou acreditado" que nese tempo o procesado empuxase á moza contra unha árbore e, agarrándoa pola cintura baixoulle o pantalón e a roupa interior e violásea, tal e como sostén a moza.

A Fiscalía pedía que fose condenado a oito anos de cárcere pola agresión sexual a esta moza e a acusación particular elevaba a petición a dez, pero o tribunal concluíu que "os déficits de proba impídennos formar a convicción precisa para un pronunciamento de condena" e "a dúbida impón un pronunciamento de libre absolución".

Desde o tribunal provincial matizan que non se trata de que consideren que a declaración de moza sexa "inveraz", o que sucede é que "non atopa apoio nalgún dato externo ao seu testemuño" que o confirme.

O acusado, que entón tiña 20 anos negou os feitos sinalando que a denunciante e el mantiñan unha relación sentimental e sexual de amizade con dereitos e aquel día quedaran para despedirse porque el íase de vacacións a Madrid. Asegurou que non mantiveron relacións sexuais e que nos días seguintes ela bloqueoulle en redes sociais sen que el entendese os motivos.

A denunciante, que entón tiña 16 anos e actualmente 19 anos, declarou protexida por un biombo. Asegurou que el a agarrou, virouna e empuxouna contra unha árbore onde, estando ela de costas, baixoulle os pantalóns ata os xeonllos para manter as relacións sexuais sen ter en conta a negativa expresada pola menor. "Él siguió insistiendo hasta que paró y acabó", sinalou.

A moza engadiu que "yo me quedé quieta sin poder reaccionar. Me subí los pantalones y me volví a sentar" e que "yo no quiero tener relaciones con alguien que me agarra de esa manera, y estábamos en la calle y él insistió e insistió".