Preocupación nas autoridades de Tráfico polo aumento de alcoholemias positivas en Pontevedra

Un balance "agridoce". Así cualificou a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, as cifras de sinistralidade viaria que se rexistraron durante o 2022 nas estradas interurbanas da provincia. Nelas faleceron dezaoito persoas, a cifra máis baixa dos últimos catro anos.

Acompañada pola xefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, Larriba quixo deixar constancia da consternación que aínda sente polo tráxico accidente que caeu ao Lérez na Noiteboa, provocando sete mortos, e que "embazou" o balance anual de vítimas en accidentes.

Con respecto aos feridos graves, as estradas pontevedresas pecharon o ano 2022 con 87 vítimas, as mesmas que o ano anterior, mentres os sinistros con vítimas dalgún tipo incrementáronse lixeiramente ata un total de 901.

Entre os datos máis positivos, a subdelegada destacou que se reduciu a cinco o número de usuarios vulnerables no cómputo das vítimas mortais, entre peóns, ciclistas e motoristas, o 28% do total de falecidos, fronte o 41% que representaron en 2019 e o 38% en 2020.

As saídas de vías estiveron detrás do 89% dos sinistros mortais, mentres que a colisión frontal ou frontolateral é a segunda causa máis común, cun 8 % dos casos. Un de cada dous falecidos, engadiu a subdelegada, foron os condutores dos vehículos sinistrados.

A maioría dos mortos, o 75%, facía uso dos sistemas de retención e seguridade e, sobre os factores concorrentes dos accidentes, un 30% dos sinistros están relacionados cun exceso de velocidade, cifra case sete puntos por riba da media de Galicia.

As distraccións ao volante só están presentes no 13% dos accidentes e a presenza de alcol nos accidentes con vítimas tamén é dous puntos inferior en Pontevedra con respecto a Galicia.

Con todo, Maica Larriba e Paula Yubero advertiron que o 2,47% das alcoholemias realizadas pola Garda Civil nas estradas da provincia foron positivas, unha cifra moi superior á de anos pasados. En 2021, por exemplo, os positivos foron o 1,7% de todos os controis.

No caso das drogas, o nivel de positivos ascende ao 55,96%, principalmente por cocaína, cifra que se explica porque estas probas fanse "a tiro fixo" cando se aprecian síntomas evidentes de ter consumido algunha substancia estupefaciente.

Ademais, Larriba informou tamén do incremento de 1,4 puntos sobre o 2021 rexistrado tanto no parque de vehículos da provincia como no censo de condutores.

A este respecto, na actualidade, 761.938 coches integran o censo de vehículos, sendo o 73,1% turismos. Así mesmo, as persoas con licenza de condución alcanzan a cifra de 607.400.