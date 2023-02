Pontevedra Alternativa e Vox cren que o alcalde debería dimitir tras o fallo do Supremo sobre ENCE

Os partidos que, actualmente, non teñen presenza na corporación tamén reaccionaron este martes á decisión do Tribunal Supremo de permitir a continuidade da fábrica de Ence en Lourizán ata o ano 2073.

Desde a candidatura de Pontevedra Alternativa felicitan aos traballadores de Ence e solicitan "encarecidamente" que todos os implicados "respecten" as decisións xudiciais porque "non deberiamos tolerar como cidadáns calquera desplante por parte duns poucos".

Aínda que lembran que "a loita non termina aquí", xa que contra esta sentenza cabe recurso, a formación independente cre que o alcalde de Pontevedra "debería dimitir do seu posto" e que cargos do PSOE deberían desculparse por ser "cómplices necesarios".

Pola súa banda, o candidato de Vox á Alcaldía, Manuel Torres, asegura que a continuidade de Ence en Pontevedra é unha "excelente noticia" para a comarca, ao garantirse "emprego e actividade empresarial" a pesar dos "ataques e obstáculos" postos desde o Concello.

Torres afirma que, á vista desta sentenza, o alcalde "debe dimitir por un principio de coherencia" e porque, ao seu xuízo, "non pode saír indemne do dano causado" durante todos estes anos á empresa e ás familias afectadas.