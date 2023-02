Desarticulan un grupo criminal que distribuía cocaína en Galicia e Portugal

Os axentes incautáronse dun quilo de cocaína © Policía Nacional

Co nome de Operación "Jubilado", a Policía Nacional desenvolvía un operativo que permitía a detención de tres integrantes dun grupo criminal que desenvolvía labores de distribución de importantes cantidades de cocaína entre Galicia e Portugal.

Membros do Grupo II da Udyco de Pontevedra iniciaron unha investigación, desde hai algunhas semanas, na que se lograba detectar a un grupo criminal asentado na provincia de Pontevedra e que se dedicaba á distribución de importantes cantidades de cocaína que procedía de grandes alixos introducidos en Galicia.

Na tarde do xoves 19 de xaneiro, os axentes detectaban a presenza dun vehículo con dous individuos no seu interior que se dirixiron á localidade coruñesa de Carballo onde foron interceptados. Tras comprobar o vehículo, observaba que se dispuxo un habitáculo oculto no maleteiro do coche para ocultar a droga.

No interior dese espazo atopábase un paquete que contiña no seu interior un quilógramo de cocaína. A partir de aí, os integrantes do grupo antidroga efectuaban un rexistro nun domicilio de Barrantes, no Concello de Ribadumia. Alí incautábanse de diñeiro, vehículos, documentación e teléfonos móbiles.

Desde a Policía Nacional indican que a operación se mantén aberta e non se descartan que se produzan novas detencións.