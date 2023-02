Rafa Domínguez aplaude o fallo de ENCE porque "mantiene cientos y cientos de puestos de trabajo"

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, expresou "nuestra enorme satisfacción por la sentencia" unha vez coñecido o fallo do Tribunal Supremo que avala que a fábrica se manteña en Lourizán, dado que considera que se poden prorrogar as concesións anteriores nun solo afectado pola Lei de Costas.

Rafa Domínguez destacou que o alto tribunal "dice que Ence cumple medioambientalmente" e que "la fábrica es perfectamente legal y su ubicación y su prórroga ha sido perfectamente legal".

O portavoz local do PP engadiu que "sobre todo es una sentencia que mantiene cientos y cientos de puestos de trabajo".

Neste sentido, o popular valorou que "cientos y cientos de familias han visto hoy con esperanza y con alegría como van a poder seguir trabajando en nuestra ciudad", concluíu.