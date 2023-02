A influencia dun anticiclón estará presente durante esta semana

Foto do satélite de MeteoGalicia deste martes 7 de febreiro © MeteoGalicia

Este martes 7 de febreiro presentarase un aire frío continental que provocará inestabilidade ao longo do día, isto manifestarase en probables intervalos de nubes e en posibles choivas durante a noite, sendo este o único día ata venres no que pode haber precipitacións. En canto ao vento soprará do noroeste, sendo moderado en terra e forte no mar. A temperatura mínima será de 3 graos e a máxima de 17 graos, unhas temperaturas adecuadas para este período do ano, segundo MeteoGalicia.

O mércores 8 e o xoves 9 nas Rías Baixas continuarase cun tempo cálido e seco e un ceo despexado, debido ás altas presións provocadas polo anticiclón que se sitúa no norte da península. En relación ao vento, o mércores soprará do leste e será frouxo e o xoves do noroeste e será moderado tanto no mar como en terra. As temperaturas seguirán sen cambios importantes, sendo a mínima de 4 graos e a máxima de 15 graos.

O venres 10 aumentará a temperatura mínima a 7 graos e a máxima manterase nos 14 graos, seguindo a mesma liña durante a semana. O vento virá do leste e será frouxo con intervalos no litoral.

As previsións que se esperan ata o martes 14 son dunhas temperaturas mínimas de 5 graos e unhas máximas de 17 graos. En cambio, o ceo non estará tan despexado debido á chegada de aire frío procedente do continente europeo, polo que se presenciarán nubes e un desdenso da temperatura durante o día.